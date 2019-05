Lokalt firkløver lover Borgfred

Gladsaxe står til at få valgt fire lokale folketingskandidater til valget den 5. juni

Af Redaktionen, redigeret

Jeppe Bruus (S), Mads Fuglede (V), Søren Søndergaard (Ø) og Serdal Benli (SF) står alle med rigtig gode chancer for at blive valgt, og sikre Gladsaxe en bred politisk repræsentation i Folketinget.

Og det er vigtigt at stemme på en lokal kandidat fra Gladsaxe, mener de fire Gladsaxe-kandidater ikke overraskende. De er, trods politiske uenigheder, enige om, at den lokale repræsentation er afgørende.

Som eksempler på vigtige lokale sager, der kan tages op i Folketinget, peger firkløveret på beslutninger om hvor den kollektive transport skal udbygges, hvor der skal afsættes midler til støjbekæmpelse, og at udviklingen af hovedstaden skal ses i sammenhæng mellem København og Gladsaxe.

Her er de fire kandidater klar til at kæmpe for lokal indflydelse på Christiansborg, og arbejde tæt sammen med byrådet, de lokale foreninger og erhvervslivet, fortæller de.

