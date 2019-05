Måltidsvenner giver glade seniorer

Asa på fire år er en populær gæst hos Seniorcenter Rosenlunds beboere. Foto: Privat

To gange om ugen får beboerne på Seniorcenter Rosenlund besøg af måltidsvenner ved spisebordet om aftenen. Det skaber smil, grin og større appetit og velvære for beboerne

Af Peter Kenworthy

– Og hvad skal vi så have nu, spørger personalet.

– Is, svarer lille Asa på fire år.

Der er tryk på hendes kontante, prompte svar. Det er der også på den latter, som fylder spisestuen helt ud til panelerne på Afdeling PS, hvor beboerne to gange om ugen får besøg af en måltidsven.

Denne aften er det Kristin Geirardsdottir og hendes datter Asa, som spreder lidt mere liv og glæde end normalt ved aftensmåltidet. Andre gange er det én af de fire andre måltidsvenner, som beboerne og centerleder Jeanette Riis Spangsberg i et nyt forsøg har budt velkommen med åbne arme.

– Det her er beboernes hjem, og vi vil gerne være med til at skabe den gode, hyggelig og hjemlige stemning, så beboerne har lyst til at sidde og spise maden og nyde deres aftensmåltid. Når vi kommer hjem og skal spise aftensmad, så er det ved spisebordet, at familien samles, og hvor vi kan drøfte dagens hændelser, og det er det samme, vi prøver at skabe her, fortæller hun.

En fordel for alle

Besøgene af måltidvennerne har ikke kun gjort oplevelsen ved aftensmåltidet mere hyggeligt og nærværende. Beboerne spiser også meget mere mad, når de får besøg.

Forsøget har blot kørt få måneder, men allerede nu har måltidsvennerne været så stor en succes, at ambitionen er at finde en plads ved spisebordet til en måltidsven på alle centerets 15 afdelinger minimum én gang om ugen.

Som måltidsven får man et gratis måltid i bytte for et hyggeligt selskab – et selskab, som Kristin Geirardsdottir og Asa er blevet meget glade for.

– Jeg har ikke noget familie i Danmark, forklarer hun, inden hendes datter afbryder hende.

– Du har da mig, forsikrer hun.

– Ja, jeg har dig. Og vi synes, det er hyggeligt at komme på besøg og spise, efter vi har været i børnehaven. Så slipper jeg også for at lave mad, fortæller hun til et nyt fælles grin på afdelingen.