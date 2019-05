Medlemmerne siver fra foreningsidrætten

1.342 medlemmer meldte sig ud af idrætsforeningerne i Gladsaxe Kommune

Af Jan Løfberg

I Gladsaxe er der blevet færre medlemmer af kommunens i alt 86 foreninger, der er organiseret i DGI og Danmarks Idrætsforbund. Medlemstallet dalede fra 25.731 i 2017 til 24.389 ved udgangen af 2018. Det er et samlet medlemsfald på 1.342 medlemmer.

Tendensen i Gladsaxe går i den stik modsatte retning af 10 andre kommuner, som DGI Storkøbenhavn dækker (Ballerup, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Herlev, Hvidovre, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Tårnby). Medlemstallet i de andre kommuner er steget med 6.375 – og kun to af kommunerne har oplevet en nedgang ligesom Gladsaxe. I alt er der 334.000 DIF- og DGI-medlemmer i de 11 storkøbenhavnske kommuner.

– Nedgangen i medlemstallet er desværre ikke en engangsforestilling i Gladsaxe, så vi er ikke alt for optimistiske, siger Peder Nedergaard, formand for DGI Storkøbenhavn.

– Dels fordi der fortsat er et stort behov for langsigtede løsninger på facilitetssiden, og ikke kun på at renovere eller bygge en ny ishal, der kun tilgodeser ganske få hundrede idrætsudøvere. Dels fordi Novo Gruppens Fitness har valgt at omorganisere sig og ikke længere ønsker at være en forening. Hvis ikke vi går noget sammen i de kommende år, vil vi også miste medlemmer fremadrettet, siger Peder Nedergaard.

Novo Gruppens Fitness er med sine 5.586 medlemmer Gladsaxes største forening. Herefter følger Gladsaxe Svømmeklub med 2.243, GIF-Gymnastik 2.130, AB 1.543 og Bagsværd Boldklub med 916.

Også fermgang

På plussiden i Gladsaxe noteredes 173 nye medlemmer af Novo Gruppens Fitness, Bagsværd Boldklub havde en tilgang på 106 medlemmer, Gladsaxe HG med 65, Bagsværd Gymnastikforening med 53 og Gladsaxe Tennis og Padel Klub med 33 medlemmer.

Padeltennis er i eksplosiv fremgang herhjemme, og Gladsaxe Tennis og Padel Klub har nu 283 medlemmer:

– Noget af det det, der gør os til en rigtig god klub er, at vi har et socialt engagement. Det betyder, at vi lægger vægt på aktiviteter, hvor mange kan komme og spille på en gang, vi har mange sociale arrangementer, og vi tager virkelig godt imod nye medlemmer, der kommer til. Det betyder, at der er mange, der bliver i klubben, og det er jo dejligt, siger Gladsaxe Tennis og Padel Klubs kasserer Peter Væver til DGI Storkøbenhavn.

Særlig stort er frafaldet hos GIF-Gymnastik. Her er medlemstallet faldet til 2.130, efter at 646 medlemmer er forsvundet i det forgangne år.