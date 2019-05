Mentaltræning i Æblelunden

Da Æblelunden åbnede, blev der ivrigt plukket æbler. Fredag står den på mentaltræning. Foto: Privat.

International Mentaltrænerdag holdes fredag

Af Redaktionen, redigeret

Den lokale virksomhed EmpowerMind inviterer fredag 24. maj til International Mentaltrænerdag mellem 11.30 og 12.30 i Æblelunden ved Dyrup, Gladsaxevej 300 – overfor Gyngemosevej.

Der vil være information om, og mulighed for at prøve, mentaltræning. Mentaltræning er, ifølge Branche Foreningen af Danske Mentaltrænere, en træningsform som kan kaldes skridtet videre end Mindfulness. Ifølge foreningen har Mentaltræning været anerkendt inden for elitesport i mange år, men bruges også af almindelige mennesker i forbindelse med eksempelvis stress, angst eller depression.

Mentaltræning foregår rent praktisk ved, at man ligger eller sidder og lytter til en lydfil, mens man bliver guidet til fysisk og mental afspænding.

– Det er a la mindfulness, men med noget mere power, fortæller partner og træner fra EmpowerMind, Mitzi Svenstrup.

Arrangementet er gratis og afholdes sammen med Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Erhvervsby.

pk