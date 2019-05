Mød dine kandidater?

Af Mathias Brodka, kampagnemedarbejder, JFK21 – Jorden Frihed Kundskab

Den 14. maj skal der være vælgermøde på Richter i Gladsaxe. Det er en god tradition, som skal give vælgerne et oplyst grundlag for at afgive deres stemme den 5. juni. Så langt så godt. Tovholder for dette arrangement er De Konservatives Henrik Sørensen, som i samarbejde med de etablerede partier lægger op til et arrangement, hvor vælgerne kan møde kandidaterne – eller rettere sagt, de kandidater, som Henrik Sørensen under at få taletid.

Dette privilegium tilfalder imidlertid ikke løsgænger Mads Palsvig, som opstiller på baggrund af sit parti JFK21 – Jorden Frihed Kundskab, med +800 medlemmer. Op imod 200 gladsaxeborgere har givet deres personlige underskrift, inklusive deres CPR-nummer, for at sikre Mads Palsvigs opstilling.

Det samme er tilfældet i de fleste andre valgkredse i Københavns Omegns Storkreds. Undertegnede ringede i fredags til Henrik Sørensen personligt for at bede om en begrundelse for hans udelukkelse af Mads Palsvig, men Henrik Sørensen gjorde kort proces og meddelte, at der ikke var noget at tale om, da arrangementet er privat.

Så melder spørgsmålet sig, om man har et særligt ansvar for at mønstre et så bredt og nuanceret panel som muligt, når man lover vælgerne, at de kan møde deres kandidater. Henrik Sørensen fra De Konservative synes imidlertid ikke at føle et sådant ansvar. Han kender til Mads Palsvigs kandidatur, men Mads Palsvig er ikke inviteret.

Jeg finder dette uansvarligt og udemokratisk.