Musical er et hit

Bagsværd Friskole skilter stolt med årets musical. Foto: Privat.

Alle børn på Bagsværd Friskole arbejder sammen om musical

Af Jacob Boda Nyegaard, Bagsværd Friskole

Musical er en fælles tradition der bliver afholdt hvert år på Bagsværd Friskole. Alle børnene på skolen arbejder sammen om en musical som bliver vist foran familie og venner.

Der er seks forskellige hold: Skuespillere, band, kulisser, kostumer, kor og medie. På skuespillerholdet arbejder man på roller og handling. I bandet arbejder de på musicalens sange og tekster. På kulisseholdet arbejder man på dekorationen til forestillingen. På kostumeholdet arbejder man på tøj og beklædning.

Hvis man er på kor-holdet øver du dig i sangteksterne og synger dem til forestillingen. Medieholdet dokumenterer, laver billetter, sætter stole op og laver alt det praktiske.

Musical har på Bagsværd Friskole været en tradition i over 20 år. De to uger, hvor det forberedes og afvikles er der gang i skolen. Alle elever blandes på tværs og der opstår en slags struktureret kaos. I løbet af disse uger kræver eleverne det ypperste af hinanden, ellers bliver stykket ikke færdigt.

Jeg, Jacob, fra medieholdet, har for at male et endnu klarere billede af hvordan det foregår under musicalen lavet et par interviews med dem jeg mødte på min vej.

Den første jeg mødte var Lea, hende spurgte jeg om “Hvorfor er musical fedt?”, hvortil hun svarede “det er rigtig fedt, at være mere sammen med børn fra alle klasser. Det kan jeg rigtig godt lide at være”.

Senere på dagen rendte jeg ind i Frida, hende spurgte jeg om “hvad kan du bedst lide ved musical på Bagsværd Friskole?”. Til det svarede hun: “Min yndlingsting ved musical er helt sikkert den seje musik vi laver i bandet”.

Som ny elev på Bagsværd Friskole er det en kæmpe oplevelse at være med i dette kæmpe projekt. Det er både overvældende, spændende og lidt svært at navigere i.

Musicalen handlede i år om gode og dårlige drømme. Den blev opført torsdag den 23/5.