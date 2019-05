Når det er sjovt at løbe OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gladsaxeløbet blev afviklet for 11. gang. Mange familier stiller op til løbet i tre generationer. Selv om vejret ikke viste sig fra sin bedste side, så var frafaldet ganske minimalt. Kun syv tilmeldte løbere lod sig afskrække af det blide regnvejr. Til gengæld kunne arrangørerne glæde sig over, at 36 løbere i allersidste øjeblik meldte sig til løbeturen søndag morgen. 356 deltog i årets løb. Foto: Kaj Bonne

Lutter glade ansigter til årets udgave af Gladsaxeløbet

Af Jan Løfberg