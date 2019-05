Nej til mere salamifortætning

Henrik Sørensen, Folketingskandidat (K)

Der bygges i disse år overalt i Gladsaxe. Der bygges i højden og der bygges tæt. Og alt for tæt. Stille og roligt er vores villakvarterer i disse år ved at ændre karakter til områder med rækkehusbebyggelser.

Socialdemokraterne har i mange år haft som mål at salamifortætte hele Gladsaxe. Og det går stærkt i disse år. Og for stærkt. Alle i Danmark skal ikke bo i Gladsaxe.

Gladsaxe er i forvejen en tæt bebygget kommune, og vi skal værne om vores grønne områder. Det giver luft og gør Gladsaxe til en attraktiv kommune. Det er de færreste, som syntes beton og asfalt giver attraktive byområder.

Meget af det byggeri, vi ser i disse år, er for kedeligt og ensformigt. Gladsaxe har mange spændende villaområder. Dem skal vi passe på. Endeløse rækker af rækkehuse omdanner og ødelægger vores lokale områder. Et af Socialdemokraternes argumenter for at bygge tæt er, at de vil sikre billige boliger. Men de eneste, der har fordel af, at der må bygges tættere, er bygherrer og entreprenører.

Gladsaxe Byråd skal tænke sig om i de kommende år. Hvilken slags Gladsaxe vi ønsker os – ikke bare de næste 10 år, men de næste 50-100 år. Vi skal bevare vores villakvarterer og grønne områder, også de næste 100 år. Et Gladsaxe fyldt med høje betonhuse med store glasruder og endeløse rækkehuse er ikke en attraktiv kommune at bo og leve i.