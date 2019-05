Jeg synes det er rigtig godt med den nye legeplads på Søborg Torv

Af Kristian de Lichtenberg

Kristian de Lichtenberg, Søborg Hovedgade 123, 3tv.

Jeg synes det er rigtig godt med den nye legeplads på Søborg Torv. Søborg kunne trænge til flere sådanne legepladser. Men det undrer mig, at der ikke er nogle bænke der peger ind mod selve legeområdet. Som forældre eller bedsteforældre, er det eneste man ønsker at se på, ens legende børn. Men her, kan man sidde med ryggen til, eller med siden til. Det var måske en ide at erstatte nogen af jordbunkerne med bænke?