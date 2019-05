Ny plan for Telefonfabrikken

Ny udviklingsplan for Gladsaxes kulturhus

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Byråd har vedtaget en ny Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik der gælder fra 2019 og frem.

Gladsaxe skal med politikken være en levende og aktiv by, hvor rummelige fællesskaber og frivilligt engagement er fundamentet for en realisering.

Mange af Gladsaxes kulturforeninger holder til i Telefonfabrikken.

Ifølge planen skal Telefonfabrikken derfor blandt andet have en øget depotkapacitet, eventuelt ved inddragelse af ledige kvadratmeter i Den Rå Hal.

Desuden skal dansesalene skal omdannes til kulturhusets arena for musiske foreninger, med en professionel lyd, lys, scene og garderobe og bar. Atriumgården skal overdækkes og indrettes, så det kan bruges hele året. Og Telefonfabrikkens facade skal forskønnes.

Berigtigelse: Byrådet har ikke vedtaget udviklingsplan for Telefonfabrikken. Reelt er der udarbejdet et forslag til en plan. Den er forelagt for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, hvor den er blevet drøftet. Men der er intet besluttet endnu.