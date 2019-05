Ny skraldespand er makværk

Hverken pose eller beholder til madaffald er tæt.

Af Henrik og Inger Kuni

Hverken pose eller beholder til madaffald er tæt. Da vi havde svinet køkkenskab og køkkengulv til, valgte vi at skrotte den udleverede spand, efter at have brugt den én gang.

Vi fortsætter nu med den malerspand, vi har brugt til kompost-affald i 30 år. De meget sarte plastposer passer til den gl. spand, og malerspanden i plast er tæt. Det ser dog ud til, at vi må gå ud til skraldespanden med posen i malerspanden, da den ellers vil dryppe hele vejen ud.

Vi forudser dog, at skraldespandens madaffald-sektion hurtigt vil blive ulækker og ildelugtende ligesom de gamle firkantede før stativerne.

Som sædvanlig har Gladsaxe Kommune ikke anvendt omhu ved løsningsvalg.

Vi bliver nok nødt til at kaste en spand vand i skraldespanden af og til.