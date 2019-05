Nye DJ’s spiller på Richter

Der bliver helt sikkert gang i den på Richter når DJ-korpset kommer på besøg. Foto: Kaj Bonne

Unge tager til fest med Danmarks første DJ korps med mennesker med funktionsnedsættelse bag pulten

Af Redaktionen, redigeret

4-5 nyuddannede DJ’s med udviklingshæmning skiftes til at DJ’e onsdag den 29. maj på Spillestedet Richter i tidsrummet kl. 11-14 suppleret op af Raske Penge og Jøden. Der er inviteret 300 danseglade gæster fra hele Region Sjælland (unge / unge voksne med udviklingshæmning) til at fyre den af på dansegulvet og i en break dance workshop. Og i infohjørnet sidder folkene bag DJ’korpset og DJ’sene klar til at give interviews.

De inviterede til festen er unge fra skoler og bosteder for mennesker med udviklingshæmning fra en lang række byer på Sjælland.

Antallet af socialt ansvarlige og socialøkonomiske virksomheder stiger ifølge Per Bach fra foreningen Sociale Entreprenører i Danmark. Hidtil har man set dem indenfor områder som fødevare, sundhed og genbrug, men nu kan man også møde dem inden for musikkulturen. Nu er et DJ-korps med mennesker med funktionsnedsættelser klar til at indtage landet og spille til fester, events og arrangementer for mennesker både med og uden handicap.

DJ-korpset fejrer sin entré på markedet med en stort DJ-fest med optræden af en række DJ’s med udviklingshæmning – i dagens anledning særligt for mennesker med funktionsnedsættelser fra Region Sjælland. Rapperen Jøden styrer slagets gang som konferencier på dagen, og Raske Penge kigger også forbi og vender plader. Som bonus kan gæster med ekstra musik i kroppen deltage i en breakdance workshop.

Socialøkonomisk projekt

DJ-korpset fra Lavuk Entertainment udspringer af det socialøkonomiske projekt Hey Mester DJ – få styr på musikken!, som er støttet af Statens Kunstfond, TrygFonden og Ville Heises Legat. I projektet uddannes Lavuk Entertainments medarbejdere med funktionsnedsættelser til DJ’s. Med hjælp fra pædagoger og professionelle DJ’s tager de ud og spiller til festlige begivenheder.

Formålet med Lavuk Entertainments DJ-korps er – udover at give folk nogle fede fester – at tilbyde arbejdspladser med meningsfyldt indhold.

– Set fra en pædagogisk vinkel handler DJ-korpset om, at give nogle mennesker – der ellers ofte oplever begrænsninger pga. deres handicap – mulighed for at shine og bruge sig selv, der hvor de er bedst. Vi oplever, at de vokser enormt med opgaven og tager stort ansvar – og så oplever vi, at de bliver forbilleder for andre og giver dem blod på tanden til at kaste sig ud i nye udfordringer, fortæller pædagog i Lavuk Entertainment Kasper Yde, der har været med til at starte DJ-Korpset.

DJ’en Thomas Petersen fortæller, at han bl.a. har lært, hvordan man retter det, når man laver fejl, at sige fra, og han har fået mere selvtillid. Hans kollega André Enggaard Spiegelhauer fortæller, at han gerne vil være en inspiration for andre.

Øget selvværd

Claus Bjørn Billehøj, administrerende direktør i Den Sociale Kapitalfond, der investerer kapital og kompetencer i virksomheder og organisationer, som bidrager til at løse sociale problemer, hilser Lavuks DJ-korps velkommen på markedet. Han mener, at det har stor betydning for den enkelte at indgå i et arbejdsfællesskab:

– Når mennesker med for eksempel udviklingshæmning rykker ud fra lukkede værksteder og ud i samfundet, gør det en kæmpe forskel for deres selvværd og livsglæde. Når man kan tjene sine egne penge og andre er afhængige af ens indsats, gør man en forskel i verden.

Med socialøkonomiske virksomheder har man mulighed for at tage udgangspunkt i, hvad den enkelte kan bidrage med – og derfor kan jeg kun bifalde, at der kommer socialøkonomiske virksomheder også på kulturområdet.

Ifølge Per Bach fra foreningen Sociale Entreprenører, er der ikke mange kulturleverandører blandt de socialøkonomiske virksomheder i Danmark, og DJ-korpset fra Lavuk Entertainment er – så vidt han har kendskab til – indtil videre, den eneste socialøkonomiske virksomhed, der leverer DJ-ydelser.