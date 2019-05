Opladning af elbiler

Åbent brev til Gladsaxe Kommunes trafik- og teknikudvalg

Af Nanna Munk

Åbent brev til Gladsaxe Kommunes trafik- og teknikudvalg: Kære politikere i Gladsaxe. Udfasningen af trafik drevet på fossile brændsler rykker nærmere og fremtidens biler kører på el. I den forbindelse har vi brug for ladestandere i Gladsaxe for alle os borgere i kommunen, der ikke kan parkere på egen grund. Som loven er i dag, må ledninger ikke ligge henover fortove, så vidt jeg er informeret, så i praksis er nærmest muligt at eje en elbil, hvis ikke der er offentligt tilgængelige ladestandere rundhåndet spredt over kommunen. Hvad er kommunens planer i den henseende?