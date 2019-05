Piano battle i jazzklubben

Pianist Christian Bundgaard er den ene tangentudfordrer. Foto: Frank Nielsen.

To af jazzmiljøets unge pianister tester hinandens dagsform indenfor blues, swing, ragtime og boogie

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe Jazzklubs Intimscene fortsætter i maj med om virtuost klaverspil. Onsdag den 8. maj kl. 20-22 holdes en piano battle mellem to unge pianister på Café Drop Inn på Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus.

Christian Bundgaard og Morten Fischer har begge en stor forkærlighed for New Orleans-jazzen. Begge formår de via tangentspillet at imponere alle aldre. De er stilsikre og teknisk kompetente. Sætter man dem sammen for en aften, kan alting ske. Musikalitet og showmanship kommer med sikkerhed til at gå hånd i hånd.

Begge begyndte med at spille klaver i 6-7 årsalderen. Senere blev det til musik-faglige uddannelser. Jazzklubber og festivaler over hele landet kender til pianisternes musikalske formåen. Også Gladsaxe Jazzklub har haft besøg af dem begge – bare ikke tidligere på samme tid. Dørene åbnes kl. 19.30 for koncertgæster.

Entré 50 kr. for medlemmer, 30 kroner ekstra for ikke-medlemmer.

Tilmelding på www.gladsaxejazzklub.dk

jll