Rangliste over ledighed

Rangliste skal inspirere kommunerne til bedre indsats for ledige. Gladsaxe ligger nummer fire

Af Redaktionen, redigeret

– Kommunerne med flere borgere på offentlig forsørgelse, end hvad man kunne forvente af dem, skal måske kaste et blik på erfaringerne fra kommuner som Vallensbæk, Nyborg og Frederiksberg. De tre kommuner ligger nemlig bedst på listen over landets 98 kommuner, når der måles på, hvor mange borgere der er på offentlig forsørgelse ud fra kommunes rammevilkår, skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Gladsaxe Kommune ligger dog lige efter de tre nævnte kommuner, på en fjerdeplads, på Beskæftigelsesministeriets benchmarking-liste. Listen viser, ifølge ministeriet, hvordan kommunerne samlet set har klaret sig på beskæftigelsesområdet.

Kommunerne er vurderet i forhold til hvor mange borgere kommunen har på offentlig forsørgelse, sammenholdt med det antal man kan forvente at kommunen vil have på baggrund af kommunens rammevilkår.

– Det er et overordentligt flot resultat, som vi er meget stolte af. Det er dejligt at se, at vores mangeårige fokus på beskæftigelsesområdet, politiske prioriteringer, medarbejdernes indsats i det daglige og samarbejdet med borgere og lokale virksomheder bærer frugt, siger formand for Beskæftigelses-, og Integrationsudvalget Michael Dorph Jensen (Ø).

– Denne benchmarking viser, at vi er på rette vej, ikke mindst fordi vi har færre ledige på tværs indenfor alle kategorier, end vi forventede. Især glæder det mig, at vi klarer os så flot på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet og også at flere unge kommer i gang, tilføjer han.

Der er 3.330 såkaldte fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Gladsaxe. Det forventede antal var 3.710. Beregningerne er lavet på baggrund af analyser fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

pk