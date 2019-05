Richter rammer rytmen

Junaid og Sebastian har travlt i baren på Richter. Foto: Kaj Bonne.

Junaid og Sebastian er med til at styre showet på spillestedet Richter

Af Peter Kenworthy

– Det føles som et hjem. Jeg føler mig hjemme når jeg er her. Og man kommer til at opleve en masse forskellig musik, alt fra afrikansk musik til jazz og metal, hvilket er fedt, fortæller Sebastian. Han er frivillig på det lokale spillested Richter på Telefonvej 8 i Søborg.

Gladsaxe har en stolt tradition for at afholde historiske koncerter. Led Zeppelin spillede sin første koncert på Egegård Skole i 1968. Deep Purple spillede der året efter, før de blev kendt som verdens mest larmende rockband.

Men siden dengang har unge fra Gladsaxe ofte skulle tage til København, Roskilde eller endnu længere væk for at høre god livemusik.

I august fik Gladsaxe så et nyt spillested – Richter. Af de unge, for de unge – sådan kan musikstedet koges ned til en sætning. Et rummeligt sted hvor der både er plads til det lokale musikliv og professionelle bands.

Richter er en selvejende institution med egen bestyrelse. Og det er stedets cirka 30 frivillige der driver spillestedet med tilskud fra Gladsaxe Kommune, og det er de frivillige der har bestemt hvordan Richter skulle se ud. De fleste af de frivillige er unge, men den ældste er over 60.

De har dekoreret det der engang var en lidt sølle betonbygning, så den nu ligner det en mellemting mellem spillesteder som Vega og Pumpehuset og den berømte/berygtede Hacienda-klub i Manchester, med sit hygge-cool og tilbagelænede industrial-look.

Der er hjemmelavet graffiti, sjældne instrumenter, bar med drinks og øl til rimelige priser og plads til mindst 300 tilskuere. Dekorationsgruppen har været på loppemarked og købe møblerne, som er blevet lakeret og malet.

Frihed og ansvar

Den 27. april, hvor jeg mødte de to unge frivillige Sebastian og Junaid, skulle Østkyst Hustlers spille på Richter eksklusivt på Sjælland.

Sebastian og Junaid står begge i baren når der er koncerter. Men derudover laver Sebastian – der er 18 og går i 2.g. på HTX – teknik, er med i pr-gruppen, skriver tekster, fotograferer og laver videoer fra koncerterne, blandt andet til spillestedets Facebook.

3.g’eren Junaid på 19 er også medlem af Richters bestyrelse og bookinggruppen, der booker de bands der spiller på Richter. Han var også med til at ansætte Richters spillestedsleder, efter at have læst over 80 ansøgninger igennem.

De hørte begge om spillestedet i Klub Grønnemose og synes at den frihed og det ansvar de har fået på spillestedet er fedt, fortæller de.

– Vi får frie tøjler og er med til at bestemme hvem der er på. Bookinggruppen har booket hele forårsprogrammet, fortæller Junaid. Han tilføjer at der for tiden kommer flest mennesker til metalaftenerne, som dog ikke lige er hans kop te.

– Der kommer et output på det man laver her, man skaber noget. Man føler at man laver et rigtigt stykke arbejde for andre mennesker, noget man kan bruge senere i livet, mener Sebastian. Han overvejer om ikke musik og teknik skulle være hans videre vej frem, tilføjer han.

En anden af fordelene ved Richter er at det er et lokalt spillested, fortæller Junaid.

– I stedet for at tage til byen kan man hygge sig i sin egen kommune. Richter er et knudepunkt for unge i alle aldre. Vi har nu et lokalt spillested som folk er begyndt at bruge. Også fordi baren er billigere, siger han med et smil.

Under interviewet må Junaid og Sebastian lige svare på et par henvendelser fra nogle af de andre omkring 10-12 frivillige, der er ved at gøre klar til Østkyst Hustlers og servere lasagne til aftenens fællesspisning. Der bliver ordnet bar, puttet is i isspanden, tørret borde af, og tjekket mixerfult, lys og instrumenter.

Efter interviewet skynder Sebastian sig at stille sig i baren, og Junaid går i gang med at tjekke gæstelisten.