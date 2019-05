Miljø- og fødevareministeren sender kost og klima-aben videre til kommunerne

Af Peter Kenworthy

– Klima og bæredygtighed er noget, som flere og flere mennesker tager med i deres overvejelser om, hvad de spiser. Men det er ikke mig, der kommer til at udstede befalinger om, at der tirsdag er knoldselleri og torsdag er rødbedebøf på menuen. Den beslutning træffes, tror jeg, bedst lokalt, sagde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til Politiken, i forbindelse med udgivelsen af en ny rapport om klimavenlig mad fra madtænketanken Concito i april.

Concito har Connie Hedegaard som formand og blandt andet Arla, Folkekirkens Nødhjælp, WWF og Coop, samt enkeltpersoner som Frank Hvam og Jesper Theilgaard, som medlemmer.

I rapporten anbefaler tænketanken at der skal skrues kraftigt ned for indtaget af animalske ingredienser i mad, især oksekød, som står for en større CO2-udledning fra en gennemsnitsdansker end flyrejser. Ellers vil en stor del af planetens resterende skove skulle fældes, for at holde trit med fødevareproduktionen, og klodens temperaturer vil stiger kraftigt. Concito foreslår blandt andet i rapporten, at offentlige institutioner sætter mål for, underviser i, og serverer klimavenlig mad.

Og det er Gladsaxe Kommune allerede i gang med. ”Spis kylling – ikke ko – og spar CO2”, kan man således læse på kommunens hjemmeside, under overskriften ”klimavenlig mad”.

Kommunen har også afholdt klimamadkamp, hvor kommunens skoler dyster om at lave den mest klimavenlige opskrift.

Og i kommunens håndbog for maden i børnehusene, foreslår man en ugeplan hvor der er en vegetarisk dag og fisk en gang om ugen.

Alle skoler og dagtilbud i Gladsaxe skal desuden have Fødevarestyrelsens mærke for sund og ernæringsrigtig mad, Måltidsmærket.