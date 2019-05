Så fik Gladsaxe sin træpolitik!

Til sidste byrådsmøde den 29. april fik Gladsaxe sin første træpolitik,

Af Dorthe Wichmand Müller, Medlem af Gladsaxe Byråd for SF

Til sidste byrådsmøde den 29. april fik Gladsaxe sin første træpolitik, så det var med stor glæde, (næsten en dansen på bordene) da vi sidste onsdag kunne beslutte denne i byrådet! SF bakker op omkring den fremlagte træpolitik fordi vi mener, at der er en klar vision om:

Bevarelse og udvikling af træer for at styrke rammerne for en levende by, at træer har vigtige værdier f.eks. rumskabende, skaber historie, understreger farver, blomster og dufte, øger biodiversitet, forbedrer sundhed og giver en mere klimatilpasset by, samt at der er to klare strategiske mål, nemlig at vi vil bevare eksisterende træer og vi vil plante flere træer.

For at nå vores mål, er der blevet vedtaget 11 indsatser, som bl.a. handler om at stille krav i lokalplanlægningen af træer, at plante træer når vi udfører anlægs- og byggeprojekter, erstatte træer der fældes med nye, tilstrækkelige store plantebede, udvikle en robust trækapital, vælge de rigtige træer, robuste og salttolerante træer til vejarealer, plante hjemhørende arter i fredede områder, fokus på etableringsplejen, forynge beplantninger og bevare flere træer, skabe motivation hos private bygherre og borgere til at plane og bevare flere træer.

Vi ved, at der kommer nogle svære år med letbanen, hvor en del træer må lade livet. SF vil derfor følge efterlevelsen og udmøntningen af træpolitikken meget nøje. En ting er at have en politik men det er praksis der kommer til at tælle.