Skal pædagogerne ud af udskolingen?

John Larsen, tillidsrepræsentant, UNiG

På torsdag 6/6 vil Børne- og Undervisningsudvalget muligvis vedtage et forslag om, at pædagogerne skal have markant færre timer i udskolingen. Det vil betyde, at de cirka 15 pædagoger skal gå ned i tid.

Siden 2013 har pædagogerne i Gladsaxe stået for understøttende undervisning i udskolingen, hvor de har varetaget mange forskellige opgaver. Blandt andet har pædagogerne arbejdet med at forberede de unge på mange af de praktiske ting der venter uden for skolen, som for eksempel kviklån, økonomi, egen bolig, job mm. Derudover har pædagogerne arbejdet med elevernes trivsel og lavet forløb der omhandler mobning, sociale medier, konflikthåndtering, seksualundervisning samt varetaget bevægelse i undervisningen. Endelig har pædagogerne haft elevsamtaler, hvor fokus har været på den enkeltes trivsel og udfordringer.

Hvis vi pædagoger skal have færre timer rammer det ressourcesvage unge og deres familier samt unge med diagnoser eller psykiske udfordringer som stress eller spiseforstyrrelser.

Derudover vil vi komme til at mangle den stærke relation til den enkelte unge, som pædagogerne opbygger, når de både er en daglig del af skolen samt bliver det kendte ansigt i den unges fritid, og dermed får barnet sværere ved at søge hjælp, når de har ondt i livet eller behov for anden støtte. For mange af de udsatte unge, giver det god mening at pædagogerne kan fungere som mentor.

Vi synes, at de lokale politikere skal sigte højere og skabe Danmarks bedste skole.