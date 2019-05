Skilter med uvidenhed

Masser af valgplakater hænger ulovligt

Af Peter Kenworthy

Reglerne for ophængning af valgplakater er ikke specielt svære at følge.

Ifølge Vejdirektoratet, må der blandt andet ikke hænges valgplakater på eller over motorveje og motortrafikveje; i rundkørsler, midterrabatter og lignende hvor man må køre over 60; nærmere end en halv meter fra vejkanten eller 30 cm fra cykelstien; og lavere end 2,3 meter over fortov eller cykelsti, målt fra nederste kant af plakaten.

Kommunen har haft møde med partierne og sendt reglerne ud på forhånd til dem, fortæller teamleder i Veje og Trafik i Gladsaxe Kommune, Carsten Høeg Maegaard.

Alligevel har mange af partierne til årets valg haft mere end almindeligt svært ved at følge reglerne. Blandt andet ved Bagsværd station, hvor man har måtte zigzagge sig vej gennem plakaterne, for at komme fra stationen til hovedgaden.

Især er mange af Socialdemokratiets, SFs og Venstres plakater hængt op i strid med loven i Bagsværd, Buddinge og Søborg, hvor Gladsaxe Bladet var på stikprøvekontrol.

Herunder et par af statsministerens søn Bergur Løkke Rasmussens plakater, selvom man må formode at sønnike har fået et tip eller to fra sin far om hvordan man fører valgkamp.

Ifølge Poul ”Piv” Gravgård fra driftsafdelingen, har man indtil videre pillet et par hundrede ulovligt ophængte plakater ned.

De ulovligt opsatte plakater kan blive en dyr fornøjelse for partierne. Gladsaxe Kommune har nemlig ret til at kræve betaling for arbejdet.

Ved kommunalvalget i 2017 var der over 1.200 plakater der var hængt op i strid med reglerne, mange af dem fordi de hang for lavt.