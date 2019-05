Skurvognene stod klar

I sidste uge dukkede der pludselig to skurvogne op på posthusgrunden. Foto: Peter Kenworthy.

Der var skurvogne på posthusgrunden selvom lokalplanen for grunden ikke er vedtaget endnu

Af Peter Kenworthy

Et forslag til opførelse af en dagligvarebutik og lejligheder i 5 ½ etager på posthusgrunden ved Søborg Torv har lige været i høring og mangler stadigvæk at blive besluttet politisk.

Alligevel stod der sidste tirsdag pludselig to skurvogne opstillet på grunden, med entreprenør Kaj Ove Madsens logo på.

Grundejeren er blevet bedt om at flytte vognene, fortæller kommunen, ”så der ikke sendes forkerte signaler om processen”.

– I By- og Miljøforvaltningen hørte vi om den opstillede mandskabsvogn tirsdag 14. maj, da en borger ringede for at anmelde den. Vi har med det samme oprettet en anmeldelsessag og kontaktet grundejer om dette. Grundejer har oplyst, at han ikke havde til hensigt, at mandskabsvognen skulle stå på grunden permanent, og han vil nu sørge for, at den bliver fjernet igen snarest muligt, siger byplanlægger i Gladsaxe Kommune, Anders Christiansen.

Direktør i Kaj Ove Madsen A/S, Martin Kvist-Madsen, bekræfter at skurvognene kun skulle stå på posthusgrunden midlertidigt. De var på vej til at blive fragtet videre til Værløse, siger han.

Torsdag morgen var begge skurvogne væk.

Processen omkring lokalplan 243 for posthusgrunden er stadig i fuld gang.

– Selve behandlingen af høringssvarene er undervejs, men da der er kommet mere end 50 tilkendegivelser, hvoraf flere er afsendt på vegne af mange borgere, er det et tidskrævende arbejde at få alle synspunkter refereret i den politiske dagsorden. Alle høringssvarene vil indgå som bilag til den politiske behandling af sagen, siger Anders

Christiansen.

Efter at høringsprocessen er afsluttet, skal planen for posthusgrunden en tur i økonomiudvalget og byrådet, før der bliver taget stilling til om planen kan og skal vedtages. Dette sker henholdsvis 4. og 26. juni.