SPONSORERET INDHOLD: Vi går en dejlig tid i møde. Det er nu forår og sommeren er lige om hjørnet. Det er tid til lange aftener på terrassen, grillmad og strandture.

På alle måder er foråret og sommeren den skønneste tid i Danmark. At det nu er blevet lysere betyder samtidig, at vi kan gå i gang med projekter i hus og have. Solen skinner og det er lettere at arbejde. Når du går i gang med forårsrengøringen, kan du med fordel tage et kig på dit tag. Dit tag er ikke glad for de store skift som de fire danske årstider medfører.

En tagrensning kan være løsningen. På https://byggeexpert.dk/tagrensning/ kan du se mere om tagrensning og modtage tre gratis tilbud på tagrensning i dag.

Hvorfor bliver taget overgroet?

For at få en forståelse for dine overgroede tage, er det vigtigt at forstå, hvad der forårsager alger, mos og lav. Regnvand, blade og snavs der samler sig på dit tag skaber det perfekte miljø for algerne. En anden grund til at alger samler sig på dit tag, er hvis dit tag er beliggende under store træer. Når dit tag står i skyggen, kan det være svært for fugt at fordampe fra det og algerne får dermed gode levevilkår.

Hvis dit tag er gammelt, vil risikoen for tagskader ligeledes være større. Forskellige tag har forskellige levetider. For eksempel har et gummi- eller græstag 25-35 års levetid mens et naturskifertag har en levetid på 70-90 år.

Hvornår er det tid til en tagrensning?

Hvis dit tag virker slidt og det er overgroet med mos, kan det være på høje tid, at få dit tag renset. Du kan også i samme omgang få malet taget. Det hele kan udføres af professionelle, men du kan også vælge at rense dit tag selv. I langt de fleste tilfælde, vil det dog være mest forsvarligt at få professionelle til at rense taget.

De fleste danskere har ikke ekspertisen til at navigere rundt på et tag. Du er sikkert ikke klar over, hvor du forsvarligt kan træde. Hvis dit tag er fyldt med mos og lav, kan taget også blive ekstra glat.

Hvis du får en professionel til at rense dit tag, er du sikker på, at arbejdet bliver gjort ordentligt. Den professionelle har udstyr, som gør, at han kan færdes sikkert på dit tag. Han ved hvordan arbejdet skal udføres korrekt. Når du får en professionel til at rense dit tag, er han også yderst omhyggelig. Det betyder, at dit tag skal rengøres meget sjældnere, end hvis du selv gav dig i kast med arbejdet.

Prisen på en tagrensning

Hvis du har besluttet dig for at få foretaget en tagrensning af en professionel, er der mange ting du skal overveje. Hvem skal foretage tagrensningen, og hvad er du villig til at betale? Prisen på tagrensninger varierer meget. Hvor stort dit tag er, hvem du vil have til at lave rensningen og tilstanden på dit tag er alle ting som har indflydelse på prisen.

Prisen vil typisk ligge på mellem 6000 og 9000 kroner for tagrensningen alene. Hvis du også skal have malet, efterbehandlet og repareret kan du godt ende med at skulle betale 20.000 kroner.