Teaterforeningen Gawendas 50-års jubilæum

Gawendas jubilæum blev fejret med manér i lørdags. Foto: Morten deMib Svendsen

900 mennesker lagde vejen forbi på Telefonfabrikken

Af Redaktionen, redigeret

I et halvt århundrede har Gawenda på Telefonvej åbnet dørene for børn og unge i alderen 9-23 år. Her har de lavet teater, musik og dans.

I weekenden var Gawenda fyldt med gamle og nuværende medlemmer, medarbejdere og forældre – omtrent 900 mennesker slog vejen forbi.

På plænen foran Gawenda var deres gamle cirkustelt rejst, hvor der dagen igennem blevet spillet teater og musik.

Ved aftensmadstid stod en gammel smedejerns-pande og sydede over et bål, hvorfra der blev serveret signaturretten paella. Da aftenen faldt på blev der afviklet en olympiade værdig ceremoni inde i deres teatersal. Og til sidst spillede et stort orkester af både gamle og nuværende medlemmer op til dans under de farvede lamper.

JL