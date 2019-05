Teknologipriser til Gladsaxe-elever

Elever fra Gladsaxe Gymnasium og Bagsværd Kost og Gymnasium vandt i Unge Forskere

Af Jan Løfberg

For nylig blev årets Unge Forskere kåret ved finalen i Bella Center. En 15-årig folkeskolelev fra Fredericia og en 19-årig gymnasielev fra Egå vandt hovedpriserne, men der blev også 1. præmier til elever fra Gladsaxe.

Magnus Quaade Oddershede fra Gladsaxe Gymnasium vandt teknologiafdelingen med ”Vingespidsers indflydelse på flyvingers effektivitet”. Det udløste en rejsepræmie, ligesom Magnus erobrede to formidlingspriser fra henholdsvis Lundbeckfonden og Bloom.

I juryens motivering hed det bl.a.: Den unge forsker udviser en modenhed og en målrettethed omkring et så aktuelt problem som energiforbrug i forbindelse med flytransport. Magnus’ løsning kan medvirke til en drastisk reduktion af flybranchens CO2-udledning gennem et nyt design af en vingespids.

I teknologiafdelingen for juniorer vandt 9. klasse-eleverne Bertram Madsen og Thomas Brene Jepsen, Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. præmie med deres projekt NoPass.