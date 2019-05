Tilbage til halvfjerdserne

Det er halvfjerdsermusik der toner frem når Kim Fritz laver udsendelser eller tænder for radioen. Foto: Peter Kenworthy

Kim Fritz spiller og fortæller om tresser- og halvfjerdserrock på Gladsaxe Radio og i Rocklytteklubben

Af Peter Kenworthy

Rigtig musik for Kim Fritz er fra tresserne og halvfjerdserne. Beatles der synger om ”sounds of laughter, shades of earth”. Bowie der synger om at lade “all the children boogie”. Og Gasolin der mente at “lamperne aldrig går ud” i halvfjerdsernes Rabalderstræde.

Kim er født i slutningen af halvtresserne, voksede op i Stengårdskvarteret i Bagsværd, og flyttede til Søborg i starten af firserne. Et årti der ifølge Kim musikmæssigt mest skal huskes for sin tvivlsomme, hårlak-inducerede frisurer, overproducerede trommemaskiner, og som det årti hvor John Lennon blev skudt.

Kims tidligste erindring er Lennon-kompositionen ”Help” fra 1965, som han spillede på morfarens radiogrammofon. Sidenhen gik han med tusindevis af lokalaviser, og brugte store dele af lønposens indhold fra Knud Thomsens Smedje- og Maskinfabrik på Trafikpladsen, til at købe en pladesamling der på sit højeste talte flere tusinde LP’er og singler.

– Interessen for musikken har hele tiden været der. Beatles, glamrock og den tids britiske musik. Alle mine penge gik til pladeindustrien, som Shu-bi-dua sang, fortæller Kim Fritz.

Han kom meget i Ziggy-pladeforretningen i Lyngby, Fredgaard, Fona og GUF, hvor man kunne lytte til pladerne inden man købte dem. Lyttede til Radio Luxembourg, når signalet kunne fanges. Og så blandede han og vennerne kassettebånd til sig selv og hinanden.

– Gladsaxe har aldrig haft nogen ordentlige musikforeninger. Men der var altid et meget velassorteret musikbibliotek med velholdte plader som man kunne blande bånd fra, fortæller Kim Fritz.

Og Kim ville gerne dele sin passion for musikken. Noget som ikke kom som en overraskelse for hans familie og venner. De havde i årevis måtte lægge øre til anekdoter om alt fra Led Zeppelins hotelvaner til størrelsen på Electric Light Orchestras mixerpult til en koncert i Falkonercenteret i 1978, fortæller han.

– Tressernes og halvfjerdsernes musik er en integreret del af mig. Det er en passion som jeg gerne vil dele med så mange som muligt, siger Kim Fritz.

Derfor begyndte han derfor at holde foredrag om forskellige tresser- og halvfjerdserbands i Rocklytteklubben på Gladsaxe Hovedbibliotek. Blandt andet om den musikalske ”British Invasion” af America, Bowie i halvfjerdserne, Motown, Phil Spector, Glam Rock og Crosby, Stills, Nash & Young.

Senere begyndte han at lave udsendelser på Gladsaxe Radio som man kan høre hver måned, og podcasts på hjemmesiden kimfritz.dk. Blandt andet om Fleetwood Mac, Rolling Stones, Beatles og til Gladsaxedagen, hvor han i 2018 interviewede årets koncertnavn Michael Falch om dennes musikalske rødder.

Ved siden af sit job på Mørkhøj Skole holder han også sine foredrag på andre biblioteker i Storkøbenhavn og på FOF. I 2017 fortalte han om Beatles i forbindelse med 50-året for udgivelsen af Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band i Bibliografen.

Alle måder hvor han kan være med til at sikre at nye generationer kan høre og lære om den tids musik.

– Halvfjerdsernes musik er for mig væsentlig mere interessant end nutidens. Bandsene skulle kunne spille så det svingede og man havde max 32 spor at gøre godt med. Der var en anden flabethed og uskyldighed. Det giver mig stadig stor fornøjelse at gå på opdagelse i den tids musik og dele den med andre, siger Kim Fritz.