Tirsdag 7. maj klokken 18 starter tilmeldingen til Gladsaxes årlige sommerferie-aktiviteter for børn

Af Redaktionen, redigeret

Du kan stille dig i kø til tilmelding på bookingsiden fra klokken 16. Alle i køen får et vilkårligt nummer, når tilmeldingen åbner. Se hele listen over årets spændende og sjove aktiviteter på www.gladsaxe.dk/gladsommer – her finder du også info og vejledning om at oprette profil og tilmelde dit barn.