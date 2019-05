Trafiksikkerhed i øjenhøjde

Skoleelever lærte at undgå højresvingsulykker

Af Peter Kenworthy

Torsdag og fredag holdt kampagnen Trafiksikkerhed i Øjenhøjdes kampagnelastbil ved Bagsværd Kostskole. Her fik seks klasser på mellemtrinnet undervisning i højresvingsulykker i mødet med lastbiler.

Skolebesøget bestod blandt andet af undervisning i trafiksikkerhed i klassen efterfuldt af en tur op i lastbilen, hvor eleverne selv kunne opleve, hvor svært det er at se deres klassekammerater i chaufførens spejle.

Kampagnen blev skudt i gang i april, og skal i de næste par måneder besøge over 190 klasser fra knap 50 skoler.

Det er syttende år i træk at kampagnen, der er Danmarks største trafiksikkerhedskampagne, rejser rundt på de danske skoler.