Udendørs motionscykler

Cykelklubben CC Gladsaxe tilbyder træningsture til både motionister og dem der træner til motionsløb

Af Redaktionen, redigeret

– Uanset om du bare ønsker at få lidt motion, eller har store planer om at gennemføre nogle af årets motionsløb, så vil du kunne få glæde af at træne med os på en af vores mange flotte cykelruter, fortæller Mogens Been, der er medlem af cykelklubben CC Gladsaxe.

Han kører selv med, og han ser en fordel i at køre sammen med andre. Både fordi det er hyggeligt, og fordi der er større sikkerhed i at køre i en gruppe af cykler.

– Fordelene ved at kunne ligge rigtigt ”på hjul”, afhængig af vind og vejr og din dagsform, kan ikke underkendes. Der kræver lidt teknik at køre med rundt i en gruppe, men det lærer vi dig hurtigt, fortæller Mogens Been.

Turene er forholdsvis korte i maj, hvor de starter op, så alle lige kan komme i form. Der bliver cyklet tirsdag, torsdag og søndag. På hverdagene omkring 50 kilometer, om søndagen lidt længere. Der bliver kørt fra CC Gladsaxes klubhus på Bagsværd Hovedgade 88. Man kan kontakte Jens Linderod på 51908741 eller på ccgladsaxe.dk for mere information.

Man er velkommen til at køre med en måned eller to gratis, for at se om det er noget. Et årskontingent koster 600 kroner, inklusive tilskud til efterårsfest.

pk