Udslip af genetisk modificeret gær

Miljøstyrelsen vurderer at udslippet, der fandt sted i februar, ikke er sundhedsskadeligt

Af Peter Kenworthy

– Miljøstyrelsen har, den 17. april 2019, modtaget oplysninger om, at der den 20. februar 2019, er sket et udslip af genetisk modificerede gærceller (Saccharomyces cerevisiae) til det kommunale spildevandsanlæg i Gladsaxe Kommune. Kommunen er blevet orienteret om udslippet, skriver Miljø- og Fødevareministeriet på sin hjemmeside.

Miljøstyrelsen vurderer dog, at udslippet ikke medfører risici for natur, miljø og sundhed, tilføjer man.

– De genetisk modificerede gærceller forventes at være døde i kloak og rensningsanlæg, inden udledning til Øresund. Udslippet ikke vil have konsekvenser for natur, miljø og sundhed, og der foreligger dermed ingen risici i forbindelse med udslippet, skriver ministeriet.

Miljøstyrelsen vil gennemgå virksomhedens godkendelse af brug af genmodificerede organismer på storskalaanlæg, og vurdere eventuelle brud på vilkår i godkendelsen, for at sikre lignende tilfælde ikke forekommer, tilføjer man.

Gladsaxe Kommune fortæller også, at de mener at borgerne kan føle sig trygge.

– I Gladsaxe har vi et beredskab, som omgående bliver aktiveret i samme øjeblik vi opdager eller får oplysninger om, at vores vand, jord eller kloakker er forurenet. I det her tilfælde er Miljøstyrelsen øverste myndighed på området. Så når de vurderer, at et uheld ikke har nogen helbredsmæssige eller miljømæssige konsekvenser, så kan borgerne være trygge ved den udmelding, fortæller Lone Kofoed Rasmussen fra Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling.