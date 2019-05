SPONSORERET INDHOLD: Har du hørt om en vægtvest? En vægtvest er en vest, som du kan tage på når du træner.

Af SPONSORERET INDHOLD

Vægtveste er blevet uhyre populære hos danskerne i de seneste år, og det er ikke uden grund. Du kan træne meget bedre og mere effektivt med en vægtvest. En vægtvest er til dig, som gerne vil opnå hurtigere og mere synlige resultater med din træning. Når du påfører dig en vægtvest øges belastningen, og du kan på den måde opnå en mere effektiv træning.

Du styrker samtidig dine muskler og din udholdenhed, når du bruger en vægtvest. Vesten er rigtig god til dig, som i forvejen er en rutineret fitnessudøver. En vægtvest bruges hovedsageligt til styrketræning og crossfit, men den kan også bruges til mange andre træningsrelaterede formål for eksempel hvis du dyrker løb, boksning, fodbold eller håndbold. Hvorfor ikke optimere din træning i 2019 med en vægtvest? Du kan få vægtveste med helt op til 30 kilo!

Hvorfor en vægtvest?

Der er rigtig mange fordele ved at træne med en vægtvest. Du får især gavn af en vægtvest, hvis du er en trænet fitnessudøver. Når du træner med en vægtvest maksimerer du det udbytte du får af træningen. Du spilder ikke længere tid i fitnesslokalet – det er hårdt at træne med ekstra vægt, så resultaterne vil komme hurtigere.

Du styrker desuden din udholdenhed fordi en vægtvest øger belastningen. Hvis du savner udfordringer og motivation kan du med fordel investere i en vægtvest. Hvis du kan klare at træne med en vægtvest anbefales det i høj grad, fordi du optimerer din træning. Mange danskere har en travl hverdag, sikkert dig selv inkluderet. Der er mange ting vi gerne vil bruge tid på, og fitness og motion er sjældent en af dem. Med en vægtvest behøver du kun at træne i kort tid, fordi intensiteten bliver så høj.

Inden du går i gang

Inden du går i gang med at bruge en vægtvest, er der nogle ting du skal overveje. Du skal se på dit nuværende fitnessniveau, for at finde ud af, om du er klar til at sætte ekstra belastning på din træning. I mange situationer vil en vægtvest ikke være til gavn. For eksempel når træningen skal have ekstra fokus på teknikken, kroppens position og afstanden.

Find ud af, hvilke dele af din træning der vil blive bedre med en vægtvest, og hvilke der vil forstyrres af den. Før du går i gang med en vægtvest, skal du overveje hvor mange kilo vesten skal veje. Det er en god idé at starte med for eksempel fem kilo. Husk at selv en lille smule ekstra vægt kan gøre en verden til forskel for din træning. Hvis du derimod tilføjer for meget vægt, kan belastningen på dine led og knæ blive for stor.

Den bedste vægtvest

Når du har overvejet det ovenstående, kan du begynde at kigge på vægtveste og sammenligne dem. Først og fremmest skal du selvfølgelig finde en vægtvest som vejer det antal kilo, som din krop kan klare. Der findes forskellige modeller til forskellige typer af sport. Nogle vægtveste giver dig også lov til at regulere vægten.

Det betyder, at du kan købe én vest, og stadig bruge den, når du vil gå op i vægt. På Kondition.dk kan du se nogle af markedets bedste veste. Hop med på vognen og kom i gang med vægtveste i 2019!