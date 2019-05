Vækst og verdensmål

Repræsentanter fra detailhandelen havde både tid til at netværke, folde verdensmåls-kasser og drikke kaffe i Verdensmålshuset. Foto: Kaj Bonne.

Workshop i Verdensmålshuset satte fokus på FNs verdensmål som en god forretning

Af Peter Kenworthy

Detailhandlen i Søborg, Bagsværd og Buddinge var inviteret til workshop om vækst med verdensmål i Gladsaxes Verdensmålshus onsdag. Målet var blandt andet at gøre målene konkrete og jordnære.

Blandt andet deltog Danske Bank Bagsværd, blomsterhandleren Butik Pryd, Røde Kors-butikken, værestedet SOVI, Thaikøkken Bagsværd, Meny Søborg og repræsentanter for jobcenteret og Erhvervshus Hovedstaden.

De skulle klædes på til at arbejde med bæredygtighed i forhold til salg, forretningsudvikling og markedsføring.

Ifølge erhvervsudviklingschef i Gladsaxe Kommune Freja Ludvigsen, der styrede begivenhedernes gang, kan Gladsaxes virksomheder nemlig bruge verdensmålene til at få fat i nye kunder, markeder og medarbejdere.

– Det er godt set af jer, at der er noget i det forretningsmæssigt, fortalte hun de fremmødte, og pointerede samtidig at det også er vigtigt at se verdensmålene som alles verdensmål.

– Det er ikke kun FN der kan løse verdens problemer, det er os alle sammen. Alle indsatser tæller på vejen mod at skabe en anden verden, tilføjede hun.

Efterfølgende skulle de fremmødte vælge de verdensmål, som de mente var mest relevante for deres virksomhed.

Klima og ansvarligt forbrug og produktion var dem der var mest bud efter.

Der blev også talt om affaldssortering, madspild, elcykler, fair trade, genbrug og produktion i Danmark som konkrete måder at handle i forhold til verdensmålene på. Og om, hvordan forbrugerne også må bære deres del af ansvaret, ved at handle de rigtige steder.

– Vi kan gøre rigtigt meget for at påvirke vores kunder til at træffe det rigtige valg.

Så det er en win-win-situation, pointerede Meny-købmand, Per Mikkelsen.

Et opgør med status quo

Hvis man læser verdensmålene, kan man nemlig se, at de ikke nødvendigvis bare er ”business as usual”.

For målene kan også ses som et opgør med en økonomisk teori, der ser resurserne som uendelige, et opgør med den måde vi lever og producerer på, som Mogens Lykketoft, der var med til at sætte målene i spil i 2015 som formand for FNs Generalforsamling, formulerede det under et foredrag på Gladsaxe Gymnasium i marts.

Som når verdensmål 10 siger at uligheden mellem ilande og ulande skal reduceres. Blandt andet gennem en forbedring af regulering og overvågning af de finansielle markeder og institutioner, og ved en velordnet, sikker, regelmæssig og ansvarlige migration og mobilitet af mennesker.

Eller når verdensmål 13 kræver at der handles hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Blandt gennem lav udledning af drivhusgasser på en måde, der ikke truer fødevareproduktion.

FNs Verdensmål er baseret på bidrag fra civilsamfundet, privatsektoren og FN systemet, samt en online survey hvor mere end ti millioner mennesker verden over har givet deres mening til kende. Verdensmålene gælder for alle lande – både rige og fattige. Gladsaxe Kommune har indarbejdet verdensmålene i Gladsaxestrategien.