Værebro Park indviede naboskabscykler

Der var stor interesse i Værebro Parks nye naboskabscykler. Foto: Privat.

Cykelture med naboen styrker sammenholdet i boligområdet

Af Redaktionen, redigeret

Søndag den 28. april var knap 200 beboere mødt op ved Beboerhuset i Værebro Park for at prøvekøre to nye rickshaw-cykler. Ideen er at bringe beboerne tættere sammen omkring en frisk cykeltur. Bag arrangementet stod en gruppe beboere under navnet Naboskab på hjul og initiativet Cykling uden alder.

– Vi vil gerne give beboerne i Værebro Park en mulighed for at komme ud i det blå og samtidig møde nye mennesker fra deres boligområde, siger boligsocial medarbejder Anders Knigge, som sammen med en gruppe aktive beboere koordinerer det lokale Naboskab på hjul.

Den moderne cykeltaxi har plads til to passagerer og køres af frivillige såkaldte cykelpiloter, som også bor i Værebro Park.

– Vi cykler ud og besøger kirker, kører ned til søen og andet, som passagerne og piloten finder ud af. Det er ikke tænkt som taxa- eller shoppingkørsel, men vi cykler derhen, hvor folk gerne vil – så langt, som benene nu rækker, griner Anders.

Omkring 70 beboere fik en prøvetur, og flere udtrykte interesse i at benytte cyklerne regelmæssigt.

Interesserede kan kontakte Anders Knigge i Beboerhuset i Værebro eller på telefon 23 70 43 02.

pk