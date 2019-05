Vand i vejen

Borgmesteren indviede nyt klimavenligt kvarter

Af Peter Kenworthy

Borgmester Trine Græse (A) indviede Gladsaxes nye Grønne Klimaveje i Bagsværd.

I takt med at klimaet ændrer sig og vi får kraftigere

og hyppigere regnskyl, arbejder Gladsaxe Kommune og Novafos for at sikre, at kloakkerne kan følge med, så vi undgår oversvømmelser selv under kraftige regnskyl.

De Grønne Klimaveje er steder, hvor vandet, når det virkelig styrter ned under de store skybrud, kan løbe til legepladser og grønne fællesarealer i stedet for at oversvømme kældrene i området, fortalte Trine Græse tilhørerne.

– Dette projekt er et fantastisk eksempel på, hvordan vi arbejder med verdensmålene i praksis, tilføjede hun.

Beboerne i området mellem Møllemarken, jernbanen og Motorring 3 har selv været med til at udtænke, hvor og hvordan de grønne løsninger er blevet bygget på deres villaveje.

Forvandlingen indebærer nye snoede villaveje, indbyggede vigepladser, grøfter, regnbede, underjordiske faskiner og filtrerende brønde, der alle skal forhindre oversvømmelser.