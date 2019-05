Vandt over Vanløse

AB Gladsaxe slog Vanløse med 2-0

Af Peter Kenworthy

Rasmus Tangvig og Lucas Sander Petersen sørgede for målene, da AB hjemme på Gladsaxe Stadion slog Vanløse med 2-0. AB har dog stadig 10 point op til en oprykningsplads til 1. division.

Akademikerne bragte sig foran efter et kvarter, da Yonas Nielsen slap alene igennem Vanløse-forsvaret på en uheldig tilbageaflevering fra udeholdet.

Rasmus Tangvig puttede bolden i kassen på en returbold, efter at Nielsen havde skudt på stolpen. Det var Tangvigs 9 sæsonmål i ligaen – et mere end Nichlas Rohde.

Med tre minutter igen sikrede AB endegyldigt sejren. Lucas Petersen sparkede bolden op i krydset til slutresultatet 2-0 på en hurtig omstilling, hvor Vanløse-keeperen var på op til flere skovture. Denne gang var Rasmus Tangvig i oplæggerens rolle.

AB ligger nummer seks, ti point efter Kolding på andenpladsen.