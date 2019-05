Der blev læst flittigt i den nye bog om venskabsbysamarbejdet. Foto: Peter Kenworthy.

Fin udstilling om 50 års arbejde med venskabsbyer i Rådhushallen

Af Peter Kenworthy

I sidste uge var der fernisering på udstillingen ”Venskaber på tværs” i anledning af Gladsaxe Internationale Venskabsforenings (GIV) 50 års fødselsdag.

Udstillingen fokuserer på Gladsaxes venskabsbysamarbejde og internationale relationer. Blandt andet er der plancher om nordiske venskaber, forbindelser til Østeuropa og om nogle af Gladsaxes venskabsbyer, som Paisley i Skotland og Taito i Japan.

Billederne på de ti plancher er fundet af et utal af Gladsaxe-borgere, der har kigget i gemmerne og lånt deres billederne til udstillingen.

– Så det er ikke mindst Gladsaxes egne borgeres fortjeneste, at udstillingen overhovedet er blevet til noget, fortæller lokalarkivar i Gladsaxe Byarkiv, Eva Molin.

Der er også forfattet en lille bog på små 50 sider, som blandt andet fokuserer på hvordan venskabsbyarbejdet styrker venskaber byer og kulturer imellem, og dermed kan ses som et slags fredsarbejde.

Formanden for GIV, Lars Abel, roste udstillingen og takkede for at den fik mulighed for at være på rådhuset.

– Udstillingen har ramt plet i forhold til den tanke der ligger bag venskabsarbejdet, sagde han i sin tale til de lidt under 100 fremmødte.

Lars Abel fortalte blandt andet om, hvordan venskabsbysamarbejdet havde givet ham og andre mulighed for at udveksle erfaringer mellem mennesker i Øst- og Vesteuropa under den kolde krig.