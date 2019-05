Ytringsfrihedspris – ingen grund til forargelse

Af Signe Rosa Skelbæk (Ø) og Signe Ejersbo (SF)

Kære Agnete,

Du udtrykker forargelse over årets ytringsfrihedspris i sidste nummer af Gladsaxebladet. Det lyder ikke som om, at du var til vores 1. maj-arrangement på Buddinge skole. Det er ærgerligt, for så havde du også hørt begrundelsen for, hvorfor netop eleverne fra Ørestad Gymnasium var årets prismodtagere.

Ytringsfrihed er en grundlæggende demokratisk ret til også at kritisere magthavere. Den benyttede eleverne sig af, da de demonstrerede mod årevis af nedskæringer på uddannelsesområdet, der senest havde resulteret i fyring af flere undervisere på deres skole. Medierne valgte ukritisk at berette om truende adfærd, møntkast og tilråb – alt sammen påstande, der senere blev trukket mere og mere i land, da journalister begyndte at grave i sagen og eleverne fortalte, at virkeligheden var en anden. Alle skolens elever skal ikke bøde for, at en eller to går over grænsen – det burde være klart for enhver, der lever i et retssamfund. Alligevel truede ministeriet med sanktioner mod Ørestad og DF foreslog et forbud mod demonstrationer på gymnasier. Alt dette har de trukket tilbage, fordi videooptagelser af episoden og flere vidner nu fortæller, at der i virkeligheden blot var tale om et stort antal elever, der kæmpede for retten til en god uddannelse for dem og fremtidens elever. Det ligner mere, at episoden blev brugt til et politisk spinnummer for ministeren, men heldigvis gav det bagslag.