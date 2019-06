150 år med tilbud til døve

Bestyrelsesformand i CFD Lars Abel ønsker tillykke med 150 års-jubilæet. Foto: Privat.

400 fejrede non-profit fonden Center For Døves 150 års jubilæum på Oktobervej

Af Redaktionen, redigeret

Blandt talerne til 150 års jubilæet lørdag den 1. juni var bestyrelsesformand i Center For Døve (CFD), og byrådsmedlem i Gladsaxe, Lars Abel (C).

Han lagde i sin tale vægt på den store betydning som CFD historisk har haft for døve og døvblinde mennesker.

– Gennem mange medarbejdere, ledere, personale, pårørende og gennem krav fra borgerne står vi i dag på ryggen af tidligere arbejde – og med en stor, livskraftig og velfungerende organisation. Jeg er sikker på, at CFD også de næste mange år vil have en vigtig opgave med at sikre gode livsvilkår for voksne døve og døvblinde, sagde Lars Abel.

– Men det er ligeså vigtigt, at CFD griber ud efter fremtiden og arbejder med nye områder og indsatser, der styrker CFD. FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling vil efter min mening være et godt fundament for en fremtidig strategi på CFD, tilføjede han.

Under festen blev der også afsløret en skulptur, som den døve kunstner Sten Lykke Madsen har skabt. På CFD, Oktobervej 22A, hænger der resten af året en plancheudstilling, som beskriver organisationens udvikling de sidste 150 år og kobler den til udviklingen på handicapområdet generelt. Udstillingen er åben for alle i dagtimerne.

pk