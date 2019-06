AB med bronzemedaljerne om halsen til +58 VM i Paris. Foto: Privat.

AB Gladsaxe vandt bronze ved +58 World Cup i Paris

Af Redaktionen, redigeret

Efter at være havnet lige uden for medaljeskamlen sidste år, fik ABs +58-hold en bronzemedalje til medaljeskabet i Paris, inden AB selv lægger græs til turneringen her i Gladsaxe i slutningen af maj næste år.

Blandt andet scorede angriber Michael Falch mål på samlebånd i turneringen.

AB tabte semifinalen til et hold fra Nordirland på straffespark, men dominerede bronzekampen mod et walisisk hold, som man trak sig sejrrigt ud af med 3-1. pk