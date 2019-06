AB vinder U19-divisionen

Glade AB-drenge fejrer en flot sæson. Foto: Privat.

Hvis AB kan holde på talenterne ser fremtiden lys ud

Af Redaktionen, redigeret

Mens AB Gladsaxes seniorhold har haft en middelmådig sæson i 2. division, viser ABs U19-hold anderledes lovende takter.

U19-drengene vandt suverænt U19-divisionen med ni point foran AC Horsens, og foran andre mere pengestærke klubber som Viborg og Randers. Divisionen er den næstbedste række for aldersgruppen i Danmark.

Frederik Rasmus Christensen blev delt topscorer med 21 mål, og Emil Mygind Jensen scorede 18 af ABs i alt 63 mål i 26 kampe. Holdet sluttede af med en 4-1-sejr i Viborg.

– Vi er i AB enormt stolte over vores drenge, og deres positive og professionelle tilgang, som de har stillet op med til hver eneste træning og kamp. Ydermere er vi glade for at kunne stille et hold, hvor en stor del endda er lokale drenge som har spillet i AB de meste af deres liv, skriver AB på klubbens hjemmeside.

– Vi er i AB stolte over det talentudviklingsmiljø, som hele tiden tager nye skridt, og giver vores unge mennesker mulighed for at sigte højt, jagte drømmen med ansvar for egen udvikling og deltage i fællesskabet i både med- og modgang, tilføjer klubben.

Talentchef og U19-træner Patrick Braune har en stor del af æren for U19-holdets flotte præstationer. Han overtog lørdag ansvaret for ABs 2. divisionshold med en 3-2 sejr på udebane mod Brønshøj.

Lad os håbe at han kan medbringe noget af glansen – og gerne et par af spillerne – fra talentarbejdet til seniorholdet. pk