Animeret australsk eventyr

Blinky Bill med sin lille ven Jacko i ”Blinky Bill på eventyr”. Foto: SF Studios.

Bibliografen viser ”Blinky Bill på eventyr” fra 20. juni

Af Redaktionen, redigeret

I ”Blinky Bill på eventyr” løber fantasien lidt for ofte af med Blinky Bill. Han er en koala med en stor fantasi med en altoverskyggende drøm: At blive en rigtig eventyrer, forlade sin lille hjemby og følge i sin fars fodspor som opdagelsesrejsende.

Bill senior forsvandt i ødemarken for år tilbage. Som tiden er gået, er Blinky dog efterhånden den eneste, der stadig tror på, at hans far stadig er i live. En dag finder Blinky et mystisk spor, tager han på et vildt eventyr gennem Australiens ødemark for at finde ham igen. På vejen bliver han venner med Nutsy, en anden koala fra zoologisk have, og det noget nervøse firben, Jacko. Det umage trekløver er absolut ikke enige om alt, men hurtigt bliver de tvunget til at arbejde sammen, hvis de skal have bare den mindste chance for at komme sikkert gennem den betagende, men til tider ubarmhjertige australske ødemark.

Måske er der nogen blandt publikum, der tænker: Hov, hør en gang! Kender jeg ikke Blinky et sted fra? Det er der faktisk stor sandsynlighed for. Bag filmen ligger nemlig en enormt populær børnebogsserie skabt af Dorothy Wall helt tilbage i 1933.

Ligesom bøgerne er ”Blinky Bill på eventyr” en sød og eventyrlig fortælling om venskab og om at hjælpe hinanden igennem tykt og tyndt.

”Blinky Bill på eventyr” har premiere i Bibliografen torsdag 20. juni.