Autister rocker

Musikfestivalen er skræddersyet til dem, der ikke magter at deltage i almindelige musikfestivaler, siger Britta Bak. Foto: Privat.

150 unge fejrede fællesskab med musik

Af Redaktionen, redigeret

Tolv specialskoler deltog i den årlige musikfestival for autister. Festivalen afholdes af Fonden Unges, som arbejder for et bedre liv for autister, på Lerhøj 7 i Bagsværd.

– Vi startede musikfestivalen, fordi mange af disse unge ikke magter at deltage i de såkaldt almindelige musikfestivaler, der foregår rundt om i landet. Festivalen her er skræddersyet til dem der har brug for særlige hensyn, som dermed får en unik mulighed for at opleve festivalstemning inden for trygge rammer, fortæller Britta Bak, direktør for Fonden Unges.

Det er tiende år i træk festivalen afholdes. Det er de unge selv, som står for musikken.

På Lerhøj 7 ligger UNGES Uddannelsescenter, som tilbyder en særligt ungdomsuddannelse til unge med autisme, og projektorganisationen for beskæftigelsesforløbet Klar til Start, der giver garanti for fastansættelse til borgere med autisme.

pk