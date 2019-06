Bagsværd-løfter bliver europamester

Anette Christensen fra BVK vandt EM-guld i vægtløftning. Foto: Privat.

Anette Christensen blev europamester i Finland

Af Redaktionen, redigeret

Anette Christensen fra Bagsværd Vægtløftnings Klub kan nu skrive europamester på sit visitkort. I den finske by Rovaniemi vandt hun i klassen for masters. Anette er helt ny i masterskatagorien, og hun deltog således i aldersgruppen 35-39 år som debutant. Dette forhindrende hende dog ikke i at lave et vanvittigt resultat, hvor hun tangerede sit bedste træk nogensinde på 77 kg, der tilmed var ny dansk mastersrekord.

I stødene sikrede hun sig europamesterskabstitlen med 94 kg. Hun havde også et forsøg på 98 kg, der også ville have været ny personlig rekord samt ny mastersrekord i denne disciplin.

Anette vandt hermed EM-titlen. En meget flot præstation. Guldmedaljen er Anettes første internationale medalje.

Stævnet var en flot afslutning på forårssæsonen, der har budt på stor fremgang, og hun har i alt forbedret sin tokampstotal med 3 kg og er ikke færre end tre gange kommet over 170 kg i tokamp. jll