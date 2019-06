Bedste poser til madaffald

I Gladsaxe Kommune har vi valgt at benytte plastposer af genbrugsplast til indsamling af madaffald.

Af Maria Bukhave, teamleder i Miljøafdelingen

I Gladsaxe Kommune har vi valgt at benytte plastposer af genbrugsplast til indsamling af madaffald. Valget er truffet med udgangspunkt i en undersøgelse af fordele og ulemper ved forskellige posetyper, som Vestforbrænding har fået lavet. Undersøgelsen peger på, at disse poser er de bedste på alle undersøgte parametre.

Poserne skulle kunne holde til ”almindeligt brug” uden at lække. Hvis man har meget vådt affald som fx melonrester og kaffegrums skal man sørge for at blande det med det mere tørre madaffald og evt. dræne det i vasken, før det kommer i posen. Samtidig anbefaler vi, at man skifter posen hver dag, hvis affaldet er vådt eller lugter. Vi er kede af, at Henrik og Inger Kuni har haft oplevet en dårlig start på sorteringen af deres madaffald, om beskrevet i sidste uge.

Der kan være enkelte ruller med poser, som er fejlproduceret og derfor ikke holder tæt. Derfor har vi leveret en ekstra rulle til Henrik og Inger, som de kan prøve af. Og så håber vi, at rigtig mange i længden bliver glade for, at kunne bidrage til den miljøgevinst, det giver, at sortere sit madaffald, når først vi fået indarbejdet de nye rutiner.