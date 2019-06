Betaler du for meget?

Du sidder der i din bil og venter på, at lyset bliver grønt. Du har det varmt og ruller vinduet ned. Duften af den kunstige læder, du har betalt 33.456 i ekstraudstyr for, rejser sig rundt i kabinen.

Af Arman Behzadi, Krogmosevej 14

Du sidder der i din bil og venter på, at lyset bliver grønt. Du har det varmt og ruller vinduet ned. Duften af den kunstige læder, du har betalt 33.456 i ekstraudstyr for, rejser sig rundt i kabinen.

Bilen i sig selv har du betalt 600.000 for i din lokale VW-Audi forhandler. Mens du sidder der og tænker penge, rammer en bil ind i din kofanger. 12.000 kroner røg der i et splitsekund.

Er alt det her ikke for dyrt?

Jo, det det skyldes registreringsafgiften. I Danmark fungerer det sådan, at for hver 106.000 kr., bliver der lagt 150 % på prisen. Det vil sige et samlet beløb på over 260.000 kr. Det betyder at en bil med en fabrikspris på 320.000 i Danmark næsten vil koste 700.000. Men der ikke afgift i lande som Tyskland, Sverige og USA.

Lad os tage en bil, Nissan Qashqai. Den kender du garanteret. Den starter fra cirka 150.000 i USA. Men cirka 250.000 i Danmark.

Den har en meget lav afgift pga. dens brændstoføkonomi.

Men når biler er så dyre, køber folk ældre biler, da de er billigere. Som har dårlig brændstoføkonomi.

Grunden til at afgifterne er så høje er, at så køber folk elbiler som er bedre for miljøet, ikke?

Nej, der har ikke altid været afgift på elbiler, men det er der nu. Afgiften ligger på 20 procent, og i 2020 stiger den til 40 procent. Det er alt for dyrt. Hvis disse afgifter var lavere, kan man bruge flere penge på f.eks. et hus.