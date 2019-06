Bland dig i demokratiet

6.klassernes valghold havde skrevet en masse rigtig gode læserbreve. Foto: Kaj Bonne.

Læserbrev om bureaukratisering vandt læserbrevs-konkurrence på Bagsværd Skole

Af Peter Kenworthy

Elever fra 6. klasse på Bagsværd Skole har i de to første uger i juni haft mulighed for at vælge valgfaget ”Dit demokrati – Så bland dig dog”.

– Formålet med valgfaget er, at eleverne skal få en forståelse af, hvordan de kan have medindflydelse i et demokratisk samfund, fortæller lærer på Bagsværd Skole Ditte Charles.

27 elever sluttede valgfaget af med en læserbrevskonkurrence. Vinderen Noah går i 6.x. Han blev kåret af Ditte Charles og Gladsaxe Bladets udsendte medarbejder. Vinderlæserbrevet handlede om bureaukratisering i den offentlige sektor.

Ifølge Noah selv, har det været sjovt at skrive læserbrevet.

– Jeg synes at bureaukratisering af den offentlige sektor er et stort problem som der ikke bliver sat nok fokus på. De ansattes tid bliver spildt på dumme regler, fortæller Noah om sit emnevalg.