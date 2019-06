Blomsterkrukker kørt ud i handelsgaderne

Blomsterkrukkerne kan nydes i Søborg, Buddinge og Bagsværd. Foto: Privat.

Et af initiativerne til at skabe en grønnere by er et samarbejde med handelslivet i Søborg, Buddinge og Bagsværd om nye blomsterkrukker i handelsgaderne.

Af Redaktionen, redigeret