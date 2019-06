Børnevalg på biblioteket

Børn fra Børnehuset Saxen hørte om hvorfor vi stemmer og stemte derefter til Børnevalget

Af Redaktionen, redigeret

Høje Gladsaxe Bibliotek havde 22. maj besøg af 25 børn fra Børnehuset Saxens skolegruppe. De ville gerne høre mere om, hvorfor vi stemmer.

Børnene fik først et kort oplæg om enevælde og demokrati, og så fik de en fælles snak om, hvem der bestemmer over børnene og hvad de selv bestemmer.

De fik et stykke grundlovspapir med hjem til institutionen, så de kunne arbejde videre med gode forslag til deres egen grundlov.

Efter snakken om demokrati og grundlov, blev kandidaterne til Bibliotekernes Børnevalg gennemgået og de små stemmere stod pænt i kø til at stemme. En af de voksne var valgtilforordnet og kunne hjælpe både med hvordan man stemmer og med at trække forhænget for og fra.

Ved kommunalvalget i 2017 deltog i alt 15.002 børn og 69 biblioteker i Børnevalget, hvor Villads fra Valby vandt en overbevisende sejr, med 4260 personlige stemmer, efter at have ført valgkamp på det børnevenlige slogan ”Ja til slik”.

pk