Bøtter i butikken

Indsamling til forskning i sclerose

Af Peter Kenworthy

For tiden står der indsamlingsbøtter i supermarkeder og andre butikker i Gladsaxe. De indsamlede midler går til forskning i sclerose, der er en sygdom, som rammer helt tilfældigt og endnu ikke kan helbredes.

Der er i alt 150 mennesker med sclerose i Gladsaxe. 16.000 danskere lever med diagnosen sclerose.

– De indsamlede midler går til forskning, for der mangler fortsat meget viden om, hvorfor man får sclerose – og dermed også, hvad man kan gøre for at forhindre, at flere får sygdommen i fremtiden. Det håber vi at kunne bidrage til at afdække med vores indsamling. Så kig gerne efter bøtten ved kassen, næste gang du køber ind, siger Jill Pedersen, der har selv har sclerose og er koordinator af indsamlingen i det nordlige Storkøbenhavn.

Sclerose er en sygdom med mange ansigter. Nogle bliver hårdt ramt, andre har en mildere udgave af sygdommen, som gør dem i stand til at leve et næsten normalt liv. Men ingen ved, hvordan sygdommen udvikler sig for dem i fremtiden. Derfor er forskning på området væsentlig, så der bl.a. kan udvikles nye behandlingsmuligheder.

pk