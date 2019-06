Borgmester delte erfaringer med digitalisering

Borgmester Trine Græse talte om digitalisering i virksomhederne på et gå-hjem-møde hos Audi i Mørkhøj Erhvervskvarter. Foto: Privat.

Trine Græse fortalte om sine egne erfaringer fra en produktions-virksomhed på et gå-hjem-møde i Mørkhøj Erhvervskvarter

Af Redaktionen, redigeret

Den digitale omstilling er en af de vigtigste dagsordener for væksten i de små og mellemstore virksomheder. Men omstillingen kan være svær at tage fat på i hverdagen. De fleste ejerledere har startet virksomhed, fordi de er gode til noget andet end digitalisering og er i tvivl om, hvor de skal starte.

Digital Ledelseskultur giver virksomhedsledere kompetencerne til at omsætte drømme til virkelighed. Det budskab havde Michael Duncan og hans team bag projektet sat på dagsordenen, da de sammen med Gladsaxe Kommune og Mørkhøj Erhvervskvarter inviterede til et gå-hjem-møde hos Audi i Gladsaxe.

Trine Græse bød velkommen og brugte anledningen til at dele ud af sine egne erfaringer med digitalisering. Før hun blev borgmester, arbejdede hun i sin mands virksomhed Dvt System A/S i Frederikssund, der laver sorteringsanlæg til bøjlehængt beklædning til de store industrivaskerier.

Trine Græse havde to gode råd til ejerledere, der skal i gang med at digitalisere:

– Mit første råd er at søge hjælp og inspiration hos nogle, der er kommet længere og ved mere end en selv. Hvis du vil opnå noget stort, men er bekymret for risikoen og de ubekendte faktorer, så tænk på, hvem du kan gå sammen med for at nå målet. Tænk i partnerskaber. Find sammen med nogle, der kan noget andet end dig selv. Det giver en helt anden energi, når man ikke står alene, sagde hun.

– Et andet godt råd er at søge ny viden. KEA Københavns Erhvervsakademi har fået til opgave at give et stort antal ejerledere i hele landet mulighed for at få et 10-måneders kompetenceløft. Jeg håber, at mange af jer griber den mulighed.