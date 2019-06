Borgmesteren lytter ikke

Angående de kommende planer for den tidligere Posthusgrund på Søborg Hovedgade, har der både fra omkringboende og fra handelsstanden været indsigelser mod flere store dagligvarebutikker.

Leif Carlsen, Selma Lagerløfs Alle 4

Angående de kommende planer for den tidligere Posthusgrund på Søborg Hovedgade, har der både fra omkringboende og fra handelsstanden været indsigelser mod flere store dagligvarebutikker.

Borgmesterens argumenter i Gladsaxe Bladet 11. juni 2019 kan ikke være baseret på de igennem en snes års fremkomne detailhandelsanalyser. Heri er det ofte blevet nævnt, at Søborg Hovedgade ikke er underforsynet med dagligvarebutikker men at der mangler specialbutikker, og at der samtidig er rigeligt med ledige butiks m2.

Argumentet med at store dagligvarebutikker skulle være grundlaget for specialbutikkerne har vi hørt før, og hvad er der sket f.eks. i Søborgs Hjerte? Jævnligt må specialbutikkerne lukke, så det argument er afprøvet uden held. Hvilken selvstændig kan konkurrere med dagligvarebutikkernes åbningstider?

Detailhandelsanalysen har til stadighed nævnt at borgernes mobilitet og de omkringliggende kommuners storcentre er en medvirkende årsag til konkurrencen. Det løses ikke ved at Borgmesteren tror, at man kan lave Søborg Hovedgade om til et storcenter uanset hvor mange dagligvarebutikker man tilfører, måske at man samtidig kunne stoppe, at der kom flere store støjende varebiler på hovedgaden, dette ville forbedre borgernes miljø (en smule).